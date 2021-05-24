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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
ADANA - Köprü korkuluğuna çarpan otomobilde yangın çıktı: 2 yaralı

ADANA - Köprü korkuluğuna çarpan otomobilde yangın çıktı: 2 yaralı

- Çatalan Doğu Köprüsü’nde korkuluğa çarparak yanan aracın hurdası - Ekiplerin hurdaya dönen araç çevresinde inceleme yapması Adana 'da köprü korkuluğuna çarpan otomobilde yangın çıktı: 2 yaralıADANA (AA) - Adana ’da baraj gölü üzerindeki köprünün korkuluğuna çarptıktan sonra yanmaya başlayan otomobildeki iki kişi yaralandı.Merkez Çukurova ilçesi Seyhan Baraj Gölü Çatalan Doğu Köprüsü’nde A.K'nin kullandığı 01 C 8807 plakalı otomobil köprü korkuluklarına çarptı. Çarpmanın ardından araçta yangın çıktı.Otomobilde bulunan H.Ş. kendi imkanlarıyla çıkarken, sürücü A.K, yoldan geçen bir otomobilin şoförü tarafından araçtan çıkarıldı.Yaralanan H.Ş. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne, vücudunda yanıklar olan A.K ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Otomobildeki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Korkuluk Bild Baraj Gölü Atalan 

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