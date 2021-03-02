ADANA - Kontrollü normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitim başladı
- Okuldan görünüm - Okul bahçesindeki öğrencilerden görüntüADANA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) risk değerlendirme haritasına göre orta riskli iller arasında yer alan Adana ve Hatay'da yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitim başladı. Adana 'da, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle okullarından ayrı kalan öğrenciler, arkadaşlarıyla buluşmanın heyecanını yaşadı.Yüz yüze eğitim öncesinde okullar dezenfekte edildi, sınıflarda düzenlemeler yapıldı.Merkez Seyhan ilçesindeki Cebesoy İlkokulu öğrencileri teneffüslere öğretmen gözetiminde dönüşümlü olarak çıktı.
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