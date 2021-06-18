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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
ADANA - Kısıtlamada açık olan bardaki 39 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlalden para cezası

ADANA - Kısıtlamada açık olan bardaki 39 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlalden para cezası

- Polislerin bara girişi - Barda bulunanlardan görüntüler - Polisin barda inceleme yapması Adana 'da kısıtlamada açık olan bardaki 39 kişiye Kovid - 19 tedbirlerini ihlalden para cezasıADANA (AA) - Adana 'da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen açık olan barda bulunan 39 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 182 bin lira ceza verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kısıtlamanın uygulandığı saatlerde açık olduğu bildirilen kent merkezindeki barda denetim yaptı.Polis ekipleri, bardaki 39 kişiye Kovid - 19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 182 bin lira ceza uyguladı.İş yeri de zabıta ekiplerince mühürlendi.

Koronavirüs Para Cezası Bild Koronavirüs Zabıta 

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