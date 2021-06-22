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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
ADANA - Kaybolan çocuğun cesedi sulama kanalında bulundu

ADANA - Kaybolan çocuğun cesedi sulama kanalında bulundu

- Çocuğun kaybolduğu sulama kanalı - Çocuğu arama çalışmalarıKaybolan çocuğun cesedi sulama kanalında bulunduADANA (AA) - Adana 'nın merkez Yüreğir ilçesinde kaybolan çocuğun cesedi, sulama kanalında bulundu.İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, gece saatlerinde ailesinin kaybolduğunu bildirdiği 8 yaşındaki Berat Coşan Göl'ü bulmak için sulama kanalında çalışma başlattı.Yenidoğan Mahallesi'ndeki Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalında aramalarını yoğunlaştıran ekipler, Göl'ün cesedine ulaştı.Polis ekiplerinin incelemesinin ardından ceset, Adana Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Bild Sulama Kanalı 

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