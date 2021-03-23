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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
ADANA - Karı kocanın evde başlarından silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili 4 zanlı yakalandı

ADANA - Karı kocanın evde başlarından silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili 4 zanlı yakalandı

- Zanlıların adliyeye alınmasıGÜNCELLEME - Adana 'da karı kocanın evde başlarından silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili 4 zanlı yakalandı - Çiftin cenazeleri toprağa verildiDEFİN BİLGİSİ EKLENDİADANA (AA) - Adana 'nın Karaisalı ilçesinde, karı kocanın evlerinde başlarından vurularak öldürülmesiyle ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), Elif ve Mehmet Fevzi Atay'ın dün Tümenli Mahallesi'ndeki evlerinde silahla öldürülmesinin ardından çalışma başlattı.JASAT ekiplerinin çalışmasıyla zanlılar O.Ü, A.A, P.K. ve A.U. gözaltına alındı.Kimse yokken hırsızlık amacıyla eve giren zanlıların, bir süre sonra eve dönen çiftle karşılaşınca cinayeti işledikleri öne sürüldü.Şüphelilerden 2'sinin emekli öğretmen Elif Atay'ın eski öğrencileri olduğu ayrıca Elif Atay'ın bir süre kanser tedavisi gördüğü ve hastalığı atlattığı öğrenildi.Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - Çiftin cenazesi defnedildiHayatını kaybeden Atay çiftinin cenazeleri, Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edildi.Cenazeler, merkez Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.
Karaisalı ilçesinde dün Elif ve Mehmet Fevzi Atay çiftinden haber alamayan yakınları jandarmadan yardım istemişti. Başlarından vurulan karı kocanın hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Kanser Tedavisi Jandarma Emekli Öğretmen Öğretmen Öğrenciler 

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