ADANA - Karı kocanın evde başlarından silahla vurularak öldürülmesi - Adli Tıp önü
- Adli tıptan görünüm - Vefat edenlerin yakınlarından görünümDEFİN BİLGİSİ EKLENDİADANA (AA) - Adana 'nın Karaisalı ilçesinde, karı kocanın evlerinde başlarından vurularak öldürülmesiyle ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), Elif ve Mehmet Fevzi Atay'ın dün Tümenli Mahallesi'ndeki evlerinde silahla öldürülmesinin ardından çalışma başlattı.JASAT ekiplerinin çalışmasıyla zanlılar O.Ü, A.A, P.K. ve A.U. gözaltına alındı.Atay çifti dışarda bulunduğu sırada hırsızlık amacıyla eve giren zanlıların, bir süre sonra eve dönen çiftlebir süre sonra eve dönen çiftle karşılaşınca ikisini de vurdukları iddia edildi.Şüphelilerden 2'sinin emekli öğretmen Elif Atay'ın eski öğrencileri olduğu ayrıca Elif Atay'ın bir süre kanser tedavisi gördüğü ve hastalığı atlattığı öğrenildi. - Çiftin cenazesi defnedildiHayatını kaybeden Atay çiftinin cenazeleri, Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edildi.Cenazeler, merkez Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi. Öte yandan, zanlıların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.Karaisalı ilçesinde dün Elif ve Mehmet Fevzi Atay çiftinden haber alamayan yakınları jandarmadan yardım istemişti. Başlarından vurulan karı kocanın hayatını kaybettiği belirlenmişti.
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