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22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
ADANA - Karı-koca evde başlarından vurularak öldürüldü

ADANA - Karı-koca evde başlarından vurularak öldürüldü

- Atay çiftinin cesetlerinin Adana Adli Tıp Kurumu morguna getirilmesiADANA (AA) - Adana 'nın Karaisalı ilçesinde karı - koca, evde başlarından vurularak öldürülmüş halde bulundu.Alınan bilgiye göre, Tümenli Mahallesi'nde oturan Mehmet Fevzi ve Elif Atay çiftinden haber alamayan yakınları jandarmadan yardım istedi.Eve giren jandarma ekibi, Atay çiftini başlarından vurulmuş halde görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekibi, emekli memur olan karı kocanın hayatını kaybettiğini belirledi.Atay çiftinin cesetleri olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Soruşturma sürdürülüyor.

Emekli Memur Jandarma Memur Sağlık Ekipleri 

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