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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
ADANA - Kaldırımda yürürken silahla bacaklarından vurulan kişi yaralandı

ADANA - Kaldırımda yürürken silahla bacaklarından vurulan kişi yaralandı

- Olay yeri - Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi - Yerdeki boş kovanlar Adana 'da kaldırımda yürürken silahla bacaklarından vurulan kişi yaralandıADANA (AA) - Adana 'nın merkez Çukurova ilçesinde bir kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı.Alınan bilgiye göre, Toros Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda Gürkan G'ye, kaldırımda yürüdüğü sırada henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi tabancayla ateş açtı.Saldırıda Gürkan G, iki bacağına isabet eden kurşunlarla yaralandı.Şüpheli, olayın ardından otomobille kaçtı.Yaralı, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.Polis ekipleri, zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Silahlı Saldırı Saldırı 

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