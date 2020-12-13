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13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
ADANA - Kahvehanede mum ışığında kumar oynayan 32 kişiye 100 bin 800 lira ceza

ADANA - Kahvehanede mum ışığında kumar oynayan 32 kişiye 100 bin 800 lira ceza

- Polisin baskınla kahvehaneye girmesi - Masada oturan kişiler Adana 'da kahvehanede mum ışığında kumar oynayan 32 kişiye 100 bin 800 lira cezaADANA (AA) - Adana 'da kahvehanede mum ışığında kumar oynayan 32 kişiye 100 bin 800 lira cezası uygulandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'ndeki bir kahvehanede çok sayıda kişinin kumar oynadığı ihbarı aldı.Bunun üzerine kahvehaneye baskın düzenleyen ekipler, 32 kişinin aydınlatmaları kapatarak mum ışığında kumar oynadığını tespit etti.Yeni tip koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları belirlenen 32 kişiye 100 bin 800 lira ceza kesilirken, iş yeri ekiplerce mühürlendi.

Koronavirüs Asad Kahvehane 

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