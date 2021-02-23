Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
ADANA - Kadının çantasını çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

ADANA - Kadının çantasını çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

- Zanlının polis ekiplerince polis aracına bindirilmesi - Adliye binasının dış/genel planı Adana 'da kadının çantasını çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandıADANA (AA) - Adana 'da bir kadının içinde para ve cep telefonunun olduğu çantasını çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı.Gülser T. (62), merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi 77021 Sokak'ta yürüdüğü sırada arkasından bir kişi yaklaştı.Şüpheli, kadının 180 lirası ve cep telefonunun bulunduğu çantasını alıp kaçtı.Olayın bildirilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.Ekip, yaptığı araştırmayla eşkalini belirlediği şüpheliyi aynı mahallede yakaladı.Gözaltına alınan zanlı Burak B. (28), emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edildi.Savcılık sorgusu tamamlanarak nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli tutuklandı.

Polis Aracı Ülser Cep Telefonu Avcılık Polis Ekipleri 

loading...
İlgili Foto Galeriler
İzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralıİzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı