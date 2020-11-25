ADANA - Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü
- Polis ve jandarma ekiplerinden görüntüler - Polislerin vatandaşlara broşür dağıtmasıADANA (AA) - Adana 'da, 25 Kasım "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Adana 'da İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ve Asayiş Şubesi Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atatürk Parkı'nda kadına yönelik şiddetle mücadele için stant kurdu.Polisler, vatandaşlara Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıtıp, uygulamanın kullanımıyla ilgili bilgilerin yer aldığı broşürlerden dağıttı.
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