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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
ADANA - Kaçakçılık operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

ADANA - Kaçakçılık operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

- Polisin iki araçta ve bir adreste arama yapması - Ele geçirilen sahte içki ve kaçak ürünlerden görüntülerKaçakçılık operasyonunda 6 kişi gözaltına alındıADANA (AA) - Adana 'da polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürünlerin bulunduğunu belirlediği 2 araç ve 3 adreste arama yaptı.Aramalarda, kaçak 4 bin 400 litre akaryakıt, 345 elektronik sigara, 104 şişe içki, 32 cep telefonu ile 1830 litre sahte içki ele geçirildi.Polis ekipleri, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Elektronik Sigara Sahte İçki Kaçakçılık Operasyonu Kaçakçılık Cep Telefonu 

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