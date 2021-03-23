ADANA - Kaçakçılık operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı
- Polisin iki araçta ve bir adreste arama yapması - Ele geçirilen sahte içki ve kaçak ürünlerden görüntülerKaçakçılık operasyonunda 6 kişi gözaltına alındıADANA (AA) - Adana 'da polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürünlerin bulunduğunu belirlediği 2 araç ve 3 adreste arama yaptı.Aramalarda, kaçak 4 bin 400 litre akaryakıt, 345 elektronik sigara, 104 şişe içki, 32 cep telefonu ile 1830 litre sahte içki ele geçirildi.Polis ekipleri, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım