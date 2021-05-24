ADANA - Kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
- Araç ve adreslerdeki arama görüntüleri - Ele geçirilen nargile tütünü ve hırdavat malzemeleri - Kaçak ürünlerin sergilenmesi Adana 'da kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındıADANA (AA) - Adana 'da polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 5 zanlı yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürünlerin bulunduğunu belirlediği merkez Seyhan ilçesindeki Mısır Çarşısı ile merkez Çukurova ilçesindeki 2 iş yerinde ve D - 400 kara yolunda durdurulan bir araçta arama yaptı.Aramalarda, gümrük kaçağı 1020 paket sigara, 200 kilogram tütün, 3 bin 280 doldurulmuş makaron, 122 bin boş makaron, 984 cinsel içerikli ürün, 80 kilogram nargile tütünü ve 37 hırdavat malzemesi ele geçirildi.Polis, kaçakçılıkla ilgili 5 şüpheliyi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si savcılıkça, 3'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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