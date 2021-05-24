Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
ADANA - Kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

ADANA - Kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

- Araç ve adreslerdeki arama görüntüleri - Ele geçirilen nargile tütünü ve hırdavat malzemeleri - Kaçak ürünlerin sergilenmesi Adana 'da kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındıADANA (AA) - Adana 'da polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 5 zanlı yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürünlerin bulunduğunu belirlediği merkez Seyhan ilçesindeki Mısır Çarşısı ile merkez Çukurova ilçesindeki 2 iş yerinde ve D - 400 kara yolunda durdurulan bir araçta arama yaptı.Aramalarda, gümrük kaçağı 1020 paket sigara, 200 kilogram tütün, 3 bin 280 doldurulmuş makaron, 122 bin boş makaron, 984 cinsel içerikli ürün, 80 kilogram nargile tütünü ve 37 hırdavat malzemesi ele geçirildi.Polis, kaçakçılıkla ilgili 5 şüpheliyi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si savcılıkça, 3'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adli Kontrol Kaçakçılık Operasyonu Çerikli Kaçakçılık Avcılık 

İlgili Foto Galeriler
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement