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22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
ADANA - Kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

ADANA - Kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

- Polisin bir adrese düzenlediği operasyonda makaronlardan görüntü - Ele geçirilen kaçak makaronların sergilenmesi Adana 'da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındıADANA (AA) - Adana 'da polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürünlerin bulunduğunu belirlediği kent merkezindeki iki adrese operasyon düzenledi.
Polis ekiplerince 4 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda gümrük kaçağı 150 bin cerrahi eldiven ile 4 milyon 950 bin makaron ele geçirildi.Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si savcılıkça, diğerleri ise nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adli Kontrol Kaçakçılık Operasyonu Akalan Kaçakçılık Avcılık 

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