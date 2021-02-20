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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
ADANA - Kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı

ADANA - Kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı

- Polisin depoda arama yapması - Ele geçirilen gümrük kaçağı makaron kolileri ve malzemeler Adana 'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandıADANA (AA) - Adana 'da gümrük kaçağı 36 cep telefonu ve 300 bin makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürünler bulundurulduğu belirlenen merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'ndeki bir depoya baskın yaptı.Depoda, 300 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi, bir zanlı yakalandı.Ekipler, Tarsus - Adana - Gaziantep otoyolunda durdurduğu araçta da gümrük kaçağı 36 cep telefonu ele geçirdi, sürücüyü gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adli Kontrol Kaçakçılık Operasyonu Akalan Kaçakçılık Cep Telefonu 

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