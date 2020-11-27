Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
ADANA - Kaçakçılık operasyonu: 7 gözaltı

ADANA - Kaçakçılık operasyonu: 7 gözaltı

- Polisin çuvalı incelemesi - Çuvaldan makarna paketleri çıkması - Çuvaldaki sigara paketleri Adana 'da kaçakçılık operasyonu: 7 gözaltıADANA (AA) - Adana 'da polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün ticareti yaptığı ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.Ekipler, Tarsus - Adana - Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesi yakınındaki uygulama noktasında durdurduğu 3 şehirler arası yolcu otobüsü ile kentteki bir kargo firması şubesinde, kaçak 103 cep telefonu, 62 kilogram nargile tütünü ve 1830 paket sigara ele geçirdi, 7 zanlıyı gözaltına aldı.Öte yandan, üst kısmında makarna paketlerinin yer aldığı çuvaldan çok sayıda kaçak sigara çıkması polis kamerasına yansıdı.

Kaçakçılık Operasyonu Polis Kamerası Yolcu Otobüsü Kaçakçılık Kaçak Sigara 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Ankara-Eskişehir karayolunda otobüs kazası: 5 ölüAnkara-Eskişehir karayolunda otobüs kazası: 5 ölü
Ankara'da feci kaza! Can pazarı yaşandı...Ankara'da feci kaza! Can pazarı yaşandı...
Yolcu otobüsü üst geçitten düştü: 48 yaralıYolcu otobüsü üst geçitten düştü: 48 yaralı
Ankara - Çankırı Karayolunda Otobüs KazasıAnkara - Çankırı Karayolunda Otobüs Kazası
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement