ADANA - Kaçakçılık operasyonu: 7 gözaltı

- Polisin çuvalı incelemesi - Çuvaldan makarna paketleri çıkması - Çuvaldaki sigara paketleri Adana 'da kaçakçılık operasyonu: 7 gözaltıADANA (AA) - Adana 'da polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün ticareti yaptığı ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.Ekipler, Tarsus - Adana - Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesi yakınındaki uygulama noktasında durdurduğu 3 şehirler arası yolcu otobüsü ile kentteki bir kargo firması şubesinde, kaçak 103 cep telefonu, 62 kilogram nargile tütünü ve 1830 paket sigara ele geçirdi, 7 zanlıyı gözaltına aldı.Öte yandan, üst kısmında makarna paketlerinin yer aldığı çuvaldan çok sayıda kaçak sigara çıkması polis kamerasına yansıdı.
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