ADANA - Kaçakçılık operasyonu: 6 gözaltı

- Polisin otomobilde arama yapması - Aracın bagajından çıkan kaçak tütün ürünleri Adana 'da kaçakçılık operasyonu: 6 gözaltıADANA (AA) - Adana 'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus - Adana - Gaziantep (TAG) otoyolunun merkez Sarıçam ilçesi yakınında oluşturulan uygulama noktasında şüphelendiği 5 aracı durdurdu.Araçlarda yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 910 paket sigara, 950 puro, 16 cep telefonu ve 62 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.Polis, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
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