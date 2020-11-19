Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
ADANA - Kaçakçılık operasyonu: 1 gözaltı

ADANA - Kaçakçılık operasyonu: 1 gözaltı

- Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kutularda arama yapmasıKaçakçılık operasyonu: 1 gözaltıADANA (AA) - Adana 'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda kavanozlara konulmuş 1028 kilogram cinsel içerikli ürün ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı.Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'ndeki bir kargo firmasına gönderim için bırakılan kutularda arama yaptı.Kutularda, 1754 kavanoza konulmuş 1028 kilogram kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi.Polis, kargo firmasına kutuları bıraktığı tespit edilen şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaçakçılık Operasyonu Kaçak Çerikli Kaçakçılık Irak 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı