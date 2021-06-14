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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
ADANA - Kaçakçılık operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı

ADANA - Kaçakçılık operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı

- Emniyetin birimlerinin operasyon düzenlemesi - Ele geçirilen ruhsatsız tabanca Adana 'da kaçakçılık operasyonlarında 10 şüpheli yakalandıADANA (AA) - Adana 'da düzenlenen 8 kaçakçılık operasyonunda 10 zanlı gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Düzenlenen 8 operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 239 sikke ve obje, 4 ruhsatsız tabanca, metal arama dedektörü, 75 bin makaron, 2 bin 290 paket sigara, 2 bin 800 litre akaryakıt, 50 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ile 73 cep telefonu ele geçirildi.

Kaçakçılık Operasyonu Akalan Sigara Kaçakçılık Cep Telefonu 

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