ADANA - Kaçak 15 milyon 350 bin makaron ele geçirildi
- Polislerin depolarda arama yapması - Kutularda saklanan kaçak makaronların bulunması - Ele geçirilen makaronların sergilenmesi Adana 'da kaçak 15 milyon 350 bin makaron ele geçirildiADANA (AA) - Adana 'da iki depoda 15 milyon 350 bin kaçak makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Haydaroğlu ve Ulubatlı Hasan mahallelerindeki iki depoda kaçak sigara ürünü bulunduğunu belirledi.Adreslere baskın düzenleyen ekipler, 15 milyon 350 bin kaçak makaron buldu.Polis, iki şüpheliyi gözaltına aldı.
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