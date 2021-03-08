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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
ADANA - Jandarma operasyonunda 9 silah ele geçirildi: 5 gözaltı

ADANA - Jandarma operasyonunda 9 silah ele geçirildi: 5 gözaltı

- Ekiplerin merkezden operasyon için çıkması - Kalaşnikof piyade tüfeğinin toprak altından çıkarılmasıADANA (AA) - Adana 'nın Pozantı ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda aralarında uzun namlulu tüfeğin de bulunduğu 9 silah ele geçirildi, 5 zanlı gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pozantı ilçesi Dağdibi ve Hamidiye mahallelerinde 5 kişinin uzun namlulu silah, tabanca ve mühimmat bulundurduğunu tespit etti.Bunun üzerine ekipler, şüphelilerin evlerine ve iş yerlerine operasyon düzenledi.
Ekipler ev ve iş yerlerinde yaptıkları aramalarda, kalaşnikof piyade tüfeği, 5 ruhsatsız av tüfeği, 2 kuru sıkı tabanca, havalı tüfek ve 2 bıçak ile silahlara ait 50 mermi ve 35 fişek ele geçirdi.Jandarma ekipleri, ele geçirilen silahlarla ilgili 5 zanlıyı gözaltına aldı.Kalaşnikof piyade tüfeğinin toprak altından çıkarılması ise jandarma ekiplerinin kamerasına yansıdı.

Jandarma Piyade Kamera Mermi Kalaşnikof 

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