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ADANA - İş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
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27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
ADANA - İş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

ADANA - İş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

- Olayın meydana geldiği iş yeri - Polis ekiplerinin olay yerinde çalışması Adana 'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandıADANA (AA) - Adana 'nın merkez Çukurova ilçesinde, iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.Toros Mahallesi'nde su tesisatı tamir atölyesi sahibi Yasin P'ye, iş yerine giren kişi, henüz bilinmeyen nedenle tabancayla ateş edip kaçtı. Silah seslerini duyan çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.Sağlık ekipleri vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Yasin P'yi, Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı.Polis, olayın ardından kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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