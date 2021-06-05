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5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
ADANA - İş yerinde çıkan yangında 1 kişi yaralandı

ADANA - İş yerinde çıkan yangında 1 kişi yaralandı

- İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi - Yaralıya sağlık ekiplerinin müdahalesi Adana 'da iş yerinde çıkan yangında 1 kişi yaralandıADANA (AA) - Adana 'da iş yerinde çıkan yangında yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.Merkez Çukurova ilçesi Ahmet Sapmaz Bulvarı'nda bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, yangına müdahale etti.Yangın nedeniyle yaralanan bir kişi, 112 Acil Servis ekibince hastaneye kaldırıldı.İş yerinin bulunduğu apartmandaki vatandaşlar, yoğun duman nedeniyle sokağa indi.İtfaiye ekibi, iş yerindeki yangını yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürdü.

Hastane Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale 

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