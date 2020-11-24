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24 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
ADANA - İncirlik Üssü'nde görevli uzman çavuş evinde ölü bulundu (2)

ADANA - İncirlik Üssü'nde görevli uzman çavuş evinde ölü bulundu (2)

- Adli tıp - Cenaze aracı - Evinde, mangalda yakılmış kömür bulunan askerin karbonmonoksitten zehirlendiği şüphesi üzerinde duruluyorADANA (AA) - Adana 'da, İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş evinde ölü bulundu.Alınan bilgiye göre, Mehmet Kahriman (30), görev yerine gitmeyince mesai arkadaşları uzman çavuşun merkez Sarıçam ilçesi Yeni Mahalle'deki evine ulaştı. Kiraladığı evde kalan Kahriman'ın kapıyı açmaması üzerine arkadaşları, ev sahibinden aldıkları yedek anahtarla içeriye girdi. Kahriman'ı yerde hareketsiz yatarken bulan arkadaşları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Adrese giden 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları kontrolde Kahriman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Evde yaptıkları incelemede mangalda yakılmış kömür bulan ekipler, Kahriman'ın karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiğinden şüpheleniyor. Kahriman'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cenaze İncirlik Karbonmonoksit Uzman Çavuş Polis Ekipleri 

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