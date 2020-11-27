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27 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
ADANA - İki katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu

ADANA - İki katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu

- Yangın çıkan evden görüntüler - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi Adana 'da iki katlı evde çıkan yangın hasara neden olduADANA (AA) - Adana 'da, iki katlı evin ikinci katında çıkan yangın sonucu hasar meydana geldi.Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde, iki katlı evde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, ikinci kattaki evin oturma odasında çıkan yangına müdahale etti.Ekiplerin, diğer odalara sıçramadan söndürdüğü yangın sonucu evde hasar meydana geldi.Ekipler, yaptıkları çalışmada yangının elektrikli battaniyenin çekyatı tutuşturması sonucu çıktığını tespit etti.

Polis Oturma Odası Elektrikli Battaniye Yangına Müdahale 

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