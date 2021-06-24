ADANA - İki grup arasında silahlı kavga çıktı: 1ölü, 6 yaralı
- Olay yerinden görüntüler - Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması Adana 'da iki grup arasında silahlı kavga çıktı: 1ölü, 6 yaralıADANA (AA) - Adana 'nın Yüreğir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, biri kadın 6 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabanca ve pompalı tüfekle açılan ateş sonucu S.E, A.G, B.G, S.G, M.N. ve Ö.K yaralandı, Fatih Yıldırım hayatını kaybetti.Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Fatih Yıldırım'ın cenazesi ise Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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