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5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
ADANA - Hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı

ADANA - Hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı

- Şüphelilerin beze sardıkları klima ve dış ünitesi - Polis ekiplerinin bezi açmalarıADANA (AA) - Adana 'nın merkez Seyhan ilçesinde çaldığı klima ve dış ünitesini beze sarıp, götürmeye çalışan kişi suçüstü yakalandı.Reşatbey Mahallesi'nde devriye görevini yürüten polis ekibi, 2 şüphelinin beze sardıkları klima ve dış ünitesini sürükleyerek götürmeye çalıştığını fark etti. Polisleri fark eden şüpheliler, klima ve dış ünitesini bırakıp kaçmaya başladı.
Durumu fark eden bekçilerin de katıldığı kovalamacada, şüpheliler Fuzuli Caddesi'ne girdi. Hırsızlardan birisi, bir kafenin bahçesinde saklandığı sırada polisler tarafından yakalandı. Polis, Barış D'yi gözaltına aldı.Kaçan diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Polis Akalan Irak 

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