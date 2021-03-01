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01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
ADANA - Hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı

ADANA - Hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı

- Olay anından detaylar - Polis tarafından şüphelinin göz altına alınması Adana 'da hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandıADANA (AA) - Adana 'nın merkez Yüreğir ilçesinde hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.Kozan Yolu'nda bir kişinin, giyim mağazası önündeki askıda bulunan elbiseleri torbaya yerleştirdiğini fark eden vatandaşlar polise haber verdi.Zanlı, olay yerine gelen güvenlik güçleri tarafından çaldığı malzemelerle suçüstü yakalandı.Polis merkezine götürülen H.A'nın 18 suçtan sabıkası olduğu tespit edildi.Kameralara da yansıyan görüntüde, şüphelinin giyim mağazasına gelerek bir süre çevreyi gözlemlemesi ve fırsat bulduğunda askıdaki elbiseleri çalarak olay yerinden kaçması yer alıyor.

Polis Güvenlik Güçleri Akalan Hırsız Giyim Mağazası 

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