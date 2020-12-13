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13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
ADANA - Hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı

ADANA - Hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı

- Çalınan klima dış ünitesi ve kompresörün görüntüsü - Zanlıların polis aracına bindirilmesi Adana 'da hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandıADANA(AA) - Adana 'nın Yüreğir ilçesinde hırsızlık şüphelisi 3 kişi suçüstü yakalandı. Adana Marangozlar Sitesi'nde bir tamirhaneden klima dış ünitesi ve kompresörün çalındığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.Olay yerine ulaşan ekipler, çevrede yaptıkları çalışmada İ.K, F.K. ile Ş.S'yi gözaltına aldı.Hırsızlık şüphelisi 3 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları için para cezası uygulandı.Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

Polis Aracı Para Cezası Akalan Hırsız Polis Ekipleri 

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