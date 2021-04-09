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09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Adana hipodromunda seyislerin kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Adana hipodromunda seyislerin kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Olay yeri inceleme polislerinin çalışmalarından genel görüntüler

Hipodrom Polis Hastane Bild Sağlık Ekipleri 

-Polislerden genel görüntüler
-Olayın gerçekleştiği ahırların olduğu yerden genel ve detay görüntüler
-Adana hipodromunun tabelası ve genel görüntüsü
-Ölen Selçuk Turan'ın sağlık fotoğrafı

( ADANA ) ADANA

- Adana'da hipodromda seyis olan iki kişinin kavgası ölümle sonuçlandı. Kavga eden seyislerde biri diğer seyisi defalarca bıçaklayarak öldürdü. Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'nde bulunan Adana Hipodromunun ahırların olduğu yerde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, hipodromda seyis olan Selçuk Turan ve Fırat P. henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı.
Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Kavga sırsında Fırat P., aynı zamanda akrabası olan Selçuk Turan'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Hipodrom güvenlikleri durumu fark etmesi üzerine olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırılan Selçuk Turan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Selçuk Turan'ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayı gerçekleştiren Fırat P.'yi yakalama çalışmalarına devam ediyor.
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