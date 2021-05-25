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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
ADANA - Hint keneviri yetiştirdikleri iddiasıyla 11 zanlı yakalandı

ADANA - Hint keneviri yetiştirdikleri iddiasıyla 11 zanlı yakalandı

- Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinin düzenlediği uyuşturucu operasyonu - Belirlenen adreslere baskın yapılması - Hint keneviri yetiştirmede kullanılan düzeneklerin ele geçirilmesi - Hint keneviri yetiştirilen sera Adana ’da Hint keneviri yetiştirdikleri iddiasıyla 11 zanlı yakalandıADANA (AA) - Adana ’da Hint keneviri yetiştiriciliği yapanlara yönelik operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı.Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Hint keneviri yetiştirilmesini önlemek amacıyla çalışma kapsamında, Hint kenevir yetiştirmek için internetten kimyasal madde siparişi verdiği iddia edilen 11 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 63 kök Hint keneviri, kenevir yetiştirmede kullanılan çok sayıda kimyasal madde, 907 gram esrar, ruhsatsız pompalı tüfek ve 3 hassas terazi ele geçirildi.Polis, 11 şüpheliyi gözaltına aldı.Hint keneviri yetiştirmek için bir evin damına kurulan sera ve başka bir evin odasına kurulmuş ısı yalıtımlı, havalandırmalı ve özel ışıklarla aydınlatılmış kabin polis kamerasına yansıdı.

Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Polis Kamerası Kimyasal Madde Pompalı Tüfek 

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