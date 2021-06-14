ADANA - Havuzda boğulan 10 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi
- Deniz Poyraz Karslı'nın acılı ailesi - Deniz Poyraz Karslı'nın anne ve babasının konuşması Adana 'da havuzda boğulan 10 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi - Çukurova ilçesinde özel bir su parkının havuzunda boğulan çocuğun ailesi suç duyurusunda bulunduADANA (AA) - Adana 'nın Çukurova ilçesinde özel bir su parkının havuzunda boğulan 10 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi. Yüzüncüyıl Mahallesi'ndeki su parkının havuzunda 11 Haziran'da boğulan ve bir gün sonra hayatını kaybeden Deniz Poyraz Karslı'nın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumundan ailesi tarafından teslim alındı.Karslı'nın cenazesi, Küçükoba Mezarlığında gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Deniz Poyraz Karslı'nın ailesi, işletme sahiplerinin ihmali olduğu iddiasıyla cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım