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30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ADANA - Hastanede tek başına bulunan 2 yaşlarındaki çocuğun yakınları aranıyor

ADANA - Hastanede tek başına bulunan 2 yaşlarındaki çocuğun yakınları aranıyor

- Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi - Hastanede tek başına bulunan çocuk Adana 'da hastanede tek başına bulunan 2 yaşlarındaki çocuğun yakınları aranıyorADANA (AA) - Adana 'da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde yalnız başına ağlarken bulunan 2 yaşlarındaki çocuk polis merkezine götürüldü.Merkez Sarıçam ilçesinde bulunan hastanenin acil bölümünde ağlayan yalnız bir çocuğu fark eden hastane personeli, polis ekiplerine bilgi verdi.Bu arada genel sağlık kontrolü yapılan çocuğun iyi olduğu anlaşıldı.Üzerinden kimlik çıkmayan çocuk, emniyetin çocuk şubesine götürüldü.Çocuğun yakınlarına ulaşmak için çalışmalar sürüyor.

Polis Hastane Polis Merkezi Polis Ekipleri Trol 

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