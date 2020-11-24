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24 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
ADANA - 'Hassas burunlar' zorlu eğitimlerden geçiriliyor

ADANA - 'Hassas burunlar' zorlu eğitimlerden geçiriliyor

ADANA - "Hassas burunlar" zorlu eğitimlerden geçiriliyor - Doğal afetler ile bomba ve uyuşturucu aramada görev yapacak köpeklere eğitim verilmesi Adana 'da "hassas burunlar" zorlu eğitimlerden geçiriliyorADANA (AA) - Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından doğal afetler ile bomba ve uyuşturucu aramada görev yapacak köpeklere eğitim veriliyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Daire Başkanlığında uzman eğitmenler, enkaz arama ve iz sürme ile uyuşturucu ve bomba bulmada kullanılan köpekleri zorlu eğitimlerden geçiriyor. İtfaiye Daire Başkanlığı eğitmenlerinden Mustafa Teltik, 10 yıldır sürdürdüğü mesleğinde eğitim verdiği 300 köpeğin güvenlik birimine teslim edildiğini belirtti.
Arama ve kurtarma çalışmalarında görev alacak olan ve çipleri bulunan "Maya" ile "Vesta" isimli 2 köpeği eğittiğini anlatan Teltik, "hassas burunların" zorlu görevlerde yer alacağını kaydetti.

Uyuşturucu Köpek Doğal Afet 

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