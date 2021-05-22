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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
ADANA - Halk otobüsü ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

ADANA - Halk otobüsü ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

- Kaza yerinden görüntüler - Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi - Kaza yapan araçların görüntüsüADANA (AA) - Adana 'nın merkez Sarıçam ilçesinde halk otobüsü ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.Cumali Karalar idaresindeki 01 AAZ 105 plakalı Adana Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsü, Çatalan Caddesi üzerinde, Hilmi Bakacak'ın kullandığı 01 AGE 076 plakalı motosikletle çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü Bakacak yaralandı.İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Yaralanan motosiklet sürücüsü Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis Sağlık Ekibi Halk Otobüsü Atalan Motosiklet Sürücüsü 

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