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28 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
ADANA - Hafif ticari araç ile servis minibüsü çarpıştı 4 kişi yaralandı

ADANA - Hafif ticari araç ile servis minibüsü çarpıştı 4 kişi yaralandı

- Kaza yerinden görüntüler - Kaza yapan araçlardan görüntüler - Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi Adana 'da hafif ticari araç ile servis minibüsü çarpıştı 4 kişi yaralandıADANA (AA) - Adana 'da hafif ticari araç ile işçi servisi minibüsünün çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.Merkez Yüreğir İlçesi’nde Muhammet Nuri Öner’in kullandığı 01 S 0268 minibüs ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 SL 655 hafif ticari araç, Kozan yolu Ege Bağatur Bulvarı kavşağında çarpıştı.Kazada minibüs şoförü Öner yara almazken, her iki araçtaki 4 kişi yaralandı.Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi ile Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Minibüs Şoförü Hastane Ticari Araç İşçi Servisi 

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