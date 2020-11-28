ADANA - Hafif ticari araç ile servis minibüsü çarpıştı 4 kişi yaralandı
- Kaza yerinden görüntüler - Kaza yapan araçlardan görüntüler - Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi Adana 'da hafif ticari araç ile servis minibüsü çarpıştı 4 kişi yaralandıADANA (AA) - Adana 'da hafif ticari araç ile işçi servisi minibüsünün çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.Merkez Yüreğir İlçesi’nde Muhammet Nuri Öner’in kullandığı 01 S 0268 minibüs ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 SL 655 hafif ticari araç, Kozan yolu Ege Bağatur Bulvarı kavşağında çarpıştı.Kazada minibüs şoförü Öner yara almazken, her iki araçtaki 4 kişi yaralandı.Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi ile Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım