ADANA - Gümrük kaçağı 6 milyon 400 bin makaron ele geçirildi
- Polisin evde arama yapması - Ele geçirilen kaçak makaronlardan görüntü Adana 'da gümrük kaçağı 6 milyon 400 bin makaron ele geçirildiADANA (AA) - Adana 'da gümrük kaçağı 6 milyon 400 bin makaron ele geçirilen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğunu belirlediği merkez Seyhan ilçesi Yenidam Mahallesi'ndeki bir kamyonette ve Yenibey Mahallesi'ndeki bir evde arama yaptı.Aramalarda gümrük kaçağı 6 milyon 400 bin makaron ele geçirildi, 3 şüpheliyi gözaltına alındı.
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