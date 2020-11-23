Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
ADANA - Gümrük kaçağı 3 milyon 60 bin makaron ele geçirildi

ADANA - Gümrük kaçağı 3 milyon 60 bin makaron ele geçirildi

- Polisin adreste arama yapması - Kolilerdeki kaçak makaronlardan görüntü Adana 'da gümrük kaçağı 3 milyon 60 bin makaron ele geçirildiADANA (AA) - Adana ’da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 milyon 60 bin boş makaron ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürünlerin bulunduğunu belirledikleri merkez Yüreğir ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'ndeki depoya operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada gümrük kaçağı 3 milyon 60 bin boş makaron ele geçirildi.Polis, bir şüpheliyi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adli Kontrol Kaçakçılık Operasyonu Kaçak Oğlan Kaçakçılık 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Şimdi Çok Farklı GörünüyorlarŞimdi Çok Farklı Görünüyorlar
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement