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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
ADANA - Gümrük kaçağı 237 çift ayakkabı ele geçirildi

ADANA - Gümrük kaçağı 237 çift ayakkabı ele geçirildi

- Adana İl Emniyet Müdürlüğü binası - Kolilerden çıkan ayakkabıların sergilenmesi Adana 'da gümrük kaçağı 237 çift ayakkabı ele geçirildiADANA (AA) - Adana 'da polis ekiplerinin şüphe üzerine incelediği kolilerde gümrük kaçağı 237 çift ayakkabı bulundu.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi'ndeki bir iş merkezinin girişinde, çok sayıda kolinin yanında duran kişinin durumundan şüphelendi.Ekip, incelediği kolilerde 237 çift gümrük kaçağı spor ayakkabı ele geçirdi.Gözaltına alınan şüpheli Ergün K, emniyete götürüldü.

Polis Spor Ayakkabı Polis Ekipleri 

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