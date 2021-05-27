ADANA - Gümrük kaçağı 12 milyon makaron ele geçirildi
- Polisin depoya girmesi - Depodaki koli ve poşetler - Polisin koli ve poşetleri açması - Ele geçirilen kaçak makaronlar Adana 'da gümrük kaçağı 12 milyon makaron ele geçirildiADANA (AA) - Adana 'da gümrük kaçağı 12 milyon makaron yakalanan operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğunu belirlediği merkez Sarıçam ilçesi Acıdere Mahallesi'ndeki bir depoya operasyon düzenledi. Depodaki koli ve poşetlerde gümrük kaçağı 12 milyon makaron ele geçirildi.Gözaltına alınan bir zanlı emniyete götürüldü.
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