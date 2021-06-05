ADANA - Geri dönüşüm tesisinin bahçesinde çıkan yangına müdahale ediliyor
- Geri dönüşüm tesisinden yükselen dumanlar - Geri dönüşüm tesisi - Alevler - Yanan lastik balyaları - İtfaiye ekiplerinin çalışması - Geri dönüşüm tesisinin yakınındaki seralar Adana 'da geri dönüşüm tesisinin bahçesinde çıkan yangına müdahale ediliyorADANA (AA) - Adana 'da, plastik geri dönüşüm tesisinin bahçesinde çıkan yangına müdahale ediliyor.Merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'ndeki plastik geri dönüşüm tesisinin bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Bahçedeki plastik balyaların tutuşması üzerine büyüyen yangına, bölgeye yönlendirilen çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
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