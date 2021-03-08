ADANA - Firari 2 hükümlü yakalandı

- Asayiş Şube Müdürlüğü tabelasından detay - Yakalanan 2 kişinin emniyetten çıkış görüntüsü Adana 'da firari iki hükümlü yakalandıADANA (AA) - Adana 'da çeşitli suçlardan aranan firari iki hükümlü yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "cinayet" suçundan 14 yıl hapis cezasıyla aranan Ümit T'nin (24) merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde olduğunu belirledi.Bölgeye giden ekip, firari Ümit T'yi operasyonla yakaladı.Ekip, "hırsızlık" ve "yağma" suçlarından 14 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan Alperen A'nın (22) da merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bulunduğunu tespit etti.Bunun üzerine adrese giden ekipler, Alperen A'yı da yakaladı.Adliyeye sevk edilen Ümit T. ve Alperen A. cezaevine gönderildi.
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