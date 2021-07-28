ADANA - Feke'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor (2)
- Yangının devam ettiği ormanlık alan - Yangını söndürmek için helikopterle yapılan müdahale Adana Feke'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyorADANA (AA) - Adana 'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.Feke ilçesi Akoluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye söndürme helikopterleri ile arazözler sevk edildi.Ekiplerin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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