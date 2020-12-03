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03 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
ADANA - Evinde 6 kilo 800 gram uyuşturucu ile 6 tabanca bulunan zanlı tutuklandı

ADANA - Evinde 6 kilo 800 gram uyuşturucu ile 6 tabanca bulunan zanlı tutuklandı

- Evde köpekle arama yapılması - Uyuşturucunun bulunması - Ele geçirilen uyuşturucu ve silahlar - Adana Emniyet Müdürlüğü tabelası - Gözaltına alınan zanlı Adana 'da evinde 6 kilo 800 gram uyuşturucu ile 6 tabanca bulunan zanlı tutuklandıADANA (AA) - Adana ’da, evinde uyuşturucu ve ruhsatsız 6 tabanca ele geçirilen şüpheli tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki bir evde uyuşturucu madde bulunduğunu belirledi. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, narkotik dedektör köpeğiyle arama yaptı.Köpeğin masanın çekmecesine tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, sofra bezine sarılı poşette 6 kilo 800 gram metamfetamin bulundu. Yatak odasında da döşeğin altına gizlenmiş ruhsatsız 6 tabanca ele geçirildi.Gözaltına alınan H.C.E (19), emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Amfetamin Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Narkotik Metamfetamin 

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