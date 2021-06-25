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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
ADANA - Evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı

ADANA - Evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı

- Zanlıların adliyeye getirilmesi - Tutuklanan zanlıların polis aracına bindirilmesi Adana 'da evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandıADANA (AA) - Adana 'da evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.Karataş İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, bir evden para ile ziynet eşyasının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.Ekipler, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla Aşkın Y. (27) ile kadın şüpheliler Yonca K. (26), Tansu K. (27) ve Nazan Y'yi (30) gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Aşkın Y, Tansu K. ve Nazan Y. tutuklandı, Yonca K. savcılıkça serbest bırakıldı.

Polis Aracı Ziynet Eşyası Gözaltı Hırsız Avcılık 

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