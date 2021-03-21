ADANA - Evde çıkan yangında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı
- İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi - 112 Sağlık ekiplerinin yaralıyı ambulansla götürmesi - Yangın sonrası evden görüntü Adana 'da evde çıkan yangında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldıADANA (AA) - Adana 'nın Yüreğir ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında dumandan etkilenen kadın tedavi altına alındı.Kışla Mahallesi'ndeki evin üst katında bulunan elektrik panosunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü.Yangında üst katı kullanılamaz hale gelen evde dumandan etkilenen Fatma Özsoy, 112 Acil Servis ekibince Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı.
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