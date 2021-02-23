ADANA - Ev arkadaşı tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı
- Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması - 112 sağlık ekiplerinin yaralı kadına müdahalesi - Yaralı kadının sedye ile taşınması Adana 'da bir kadın, evde arkadaşı tarafından bıçakla ağır yaralandıADANA (AA) - Adana 'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kadın, evde çıkan bıçaklı kavgada arkadaşı tarafından ağır yaralandı.Gürsel Paşa Mahallesi'nde bir evde Kadriye Ç. ile ev arkadaşı D.Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kadriye Ç. bıçakla ağır yaralandı.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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