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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
ADANA - Eşi tarafından darbedildiği öne sürülen kadın üçüncü kattan atlayarak yaralandı

ADANA - Eşi tarafından darbedildiği öne sürülen kadın üçüncü kattan atlayarak yaralandı

- Kadının zemine düşmesi - Çevredekilerin yaralı kadının yardımına koşması - Olayın yaşandığı evden görüntüler Adana 'da eşi tarafından darbedildiği öne sürülen kadın üçüncü kattan atlayarak yaralandıADANA (AA) - Adana 'da eşi tarafından darbedildiği ileri sürülen kadın, evinin balkonundan atlayarak yaralandı.İddiaya göre, Şahin B. (30), merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'ndeki evinde eşi Fatma B'ye fiziksel şiddet uyguladı.Darbedilen kadın, eşinin evden ayrılmasının ardından üçüncü katın balkonundan atladı.Ağır yaralanan üç çocuk annesi Fatma B, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Olayı haber alan polis ekipleri, Şahin B'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.Öte yandan kadının evinin balkonundan atlaması, başka bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis Kamera Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri Yaralı Kadın 

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