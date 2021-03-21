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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
ADANA - Eniştesi tarafından silahla vurulan kişi yaralandı

ADANA - Eniştesi tarafından silahla vurulan kişi yaralandı

- Olay yeri - Polis ekiplerinin incelemesi Adana 'da eniştesi tarafından silahla vurulan kişi yaralandıADANA (AA) - Adana 'nın merkez Sarıçam ilçesinde, eniştesi tarafından silahla vurulan kişi ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre N.K, Yeşiltepe Mahallesi'nde aynı evde kaldığı kayınbiraderi M.Ş. ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.K, üzerindeki silahla kayınbiraderi M.Ş'ye ateş etti.Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Ağır yaralanan M.Ş, 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Şüpheli N.K, polis ekiplerince aranıyor.

Polis Kayınbirader Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

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