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24 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
ADANA - Engelli gencin 'polis olma' hayali gerçekleştirildi

ADANA - Engelli gencin 'polis olma' hayali gerçekleştirildi

ADANA - Engelli gencin "polis olma" hayali gerçekleştirildi - Polislerin engelli genç zihinsel engelli Hakan Helek'le evinin önünde buluşması - Engelli gence polis tişörtü ve şapkası hediye edilmesi - Engelli gencin hediye edilen polis tişörtü giyip ve şapkasını takması - Engelli Hakan Helek'in konuşması - Engelli gencin polis aracına binmesi - Engelli gencin siren çalıp megafonla annesine anons yapması Adana 'da engelli gencin "polis olma" hayali gerçekleştirildiADANA (AA) - Adana Emniyet Müdürlüğü, 22 yaşındaki zihinsel engelli gencin "polis olma" hayalini bir günlüğüne gerçekleştirdi. Kentte yaşayan zihinsel engelli Hakan Helek'in yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerine çocuklarının polis olma hayali kurduğunu iletti. Bunun üzerine, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, evinde ziyarette bulunduğu Helek'e polis şapkası ve tişörtü hediye etti. Helek, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukluğundan beri polisleri çok sevdiğini ve polis olmak istediğini anlattı. Engelli genç, hediye edilen polis tişörtünü giyip şapkasını da takarak ekip aracına bindi. Araçla, evinin bulunduğu sokakta tur attırılan engelli genç, siren çalıp megafonla, "Anne seni çok seviyorum" dedikten sonra vatandaşlardan da yeni tip koronavirüs tedbirlerine uymalarını istedi.

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